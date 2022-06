La cabeza alta y el pan bajo el brazo

La verdad es que nos llevamos una alegría cuando uno de los mejores ministros del Gobierno de España, señor Planas, anunció la aprobación del denominado proyecto de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Don Luis explicó que el objetivo de esta futura ley es reducir la cantidad de alimentos que se desechan en bares y restaurantes cada día, que se van a la basura directamente. El Gobierno pretende obligar a los hosteleros a ofrecer a sus clientes las sobras de la comida sin coste adicional y en envases reciclables. Como toda ley tiene su régimen sancionador, en este caso se castigará su incumplimiento con una sanción de dos mil euros. ¡Por fin podremos llevarnos en un táper esa cantidad de bollos y picos que colocan en la mesa nada más sentarse uno! A bollo por cabeza y hay cabezas que ni le pegan un pellizco.

Seguro que usted, apreciado lector, ha ido de viaje a esos sitios donde se elabora un pan exquisito, ha tenido la tentación durante la cena de llevarse una pieza intacta para el hotel y alguno de sus acompañantes le ha planteado si no le daba vergüenza. “Es para el desayuno”. Y lo ha camuflado en servilletas de papel y... ¡Hala! ¡El vivo al bollo!, que es lo que se dice después de dejar al muerto en el hoyo. Muchas gracias, don Luis. No tendremos que pasar más sonrojo por llevarnos a casa el pan que está religiosamente pagado. ¿Y qué me dicen de esas botellitas de aceite de oliva que se quedan a la mitad o sin abrir? Y, por supuesto, la cola de toro si no se la ha terminado de yantar, también para casa, que ya se sabe que los guisos duran mucho. Sólo hay que esperar ahora a que la ley sea bien redactada y no provoque embrollos.

Hacemos la advertencia porque el avieso Zapatero tuvo la gran idea de librarnos del tabaco en los bares, pero lo hizo mal y en dos tiempos. Primero obligó a los empresarios a habilitar zonas de fumadores con el correspondiente coste en mamparas u otras obras de reforma, amén de que se disparó el número de veladores en la vía pública con casos de abusos notables en todas las ciudades. Y después dijo que nanai, que nada de fumeque en interiores ni con mamparas ni en espacios delimitados. A algunos se les quedó cara de tontos después de haberse dejado un dinero en habilitar verdaderas peceras para fumar. Oiga, don Luis, no estropeen una buena idea. Algunos estamos encantados de poder salir del restaurante tal como vienen algunos niños al mundo:con un pan bajo el brazo. Y hacerlo con la cabeza alta, que parecíamos polizones. Como si nos fuera a pitar una alarma en la puerta. Paso al frente, vista larga y el bollo para casa.