Por esas calles de Dios

Por esos mundos de Dios, se decía para aludir a quien vagaba por países lejanos, poco conocidos y no muy amigos o acogedores. En Sevilla, al menos en la que vivo y me desvive, divagar por esos mundos de Dios conformados por calles y plazas que giran en torno al sol de una devoción significa lo contrario: cercanía, memoria y acogimiento. Itinerarios idénticos, invariables, recorridos a lo largo de muchos años siempre en busca del mismo encuentro. Cada cual tendrá los suyos. Los míos están muy definidos. Y al contrario de lo que ordenan las reglas a los nazarenos no siempre son el camino más corto para ir de la casa al templo.

Hay un mundo de calles y plazas que gira en torno al sol de la Macarena, a quien procuro visitar tras dar absurdos pero necesarios rodeos que me llevan de Feria a San Luis zigzagueando por Amargura, Pasaje de Amores, Relator, Palacios Malaver, Arrayán, Castellar, Duque Cornejo, Santa Marina, Padre Manjón, Macasta o Macarena. Hay otro mundo que gira en torno al Señor, el que Chaves Nogales evocó en La ciudad nombrando una a una las calles sobre las que el Gran Poder hace pesar su poderío, que abarca la calle de su nombre, Conde de Barajas, Cardenal Spínola, Santa Clara, Martínez Montañés, Teodosio, Alcoy, Juan Rabadán o Pescadores. Y hay otro, el más mío por aquello del "allí donde nacimos" de Rafael Montesinos, que gira en torno a San Juan de la Palma, el nombre que al pronunciarse siempre evoca -aunque sean días tan grises y lluviosos como el de ayer y hoy- el blanco más puro de Sevilla y el sol niño de la mañana del Domingo de Ramos. Es una hermosa y muy sevillana contradicción que el nombre de la iglesia que alberga las dos imágenes con las advocaciones más desoladoras de la ciudad -el Despreciado y la Amarga- evoque felicidad, luz y blancura. Misterio cristiano y sevillano que da sentido a la vida abriendo horizontes más allá del dolor y de la muerte. De esto va la Semana Santa.

Desde la ojiva veo a la Virgen en su palio, tras él la proa del paso vacío del Señor con los romanos dispuestos para llevárselo calle Feria arriba porque "Herodes y sus guardias, después de tratarlo con desprecio y ponerlo en ridículo, lo cubrieron con un magnífico manto y lo enviaron de nuevo a Pilato"; y al fondo, ante el dosel de Farfán, la imagen de Dios guardando silencio ante el desprecio. Y tengo la sensación, ahora sí, de que llega la Semana Santa.