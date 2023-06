Cuando la calor más inmisericorde habita entre nosotros y hace inviable conciliar el sueño, tener abiertas de par en par las ventanas es un paliativo indispensable. No es posible conciliar el sueño cuando esa barrera se ha roto y no cabe el recurso de que entre el aire porque el ruido que viene de fuera hace que el suplicio se multiplique. Rota la barrera del sueño, si se acompaña por el estruendo de una música, o lo que sea, a todo volumen no hace posible entablar diálogo con Morfeo. Y ese martirio es el que se está infligiendo a quienes habitan en un espacio enorme con el radio en la Alameda de Hércules. Es lícito que todo hijo de vecino se muestre orgulloso de su tendencia sexual, claro que sí, por qué no, pero una cosa es mostrar a los cuatro vientos ese legítimo orgullo y otra es meter el dedo en el ojo a todos los que viven por allí y han optado por dormir unas horitas.