El calor esla antesala de la calor

Fue bonito mientras duró. Esa tregua térmica que hasta nos ha llevado a dormir tapados no podía eternizarse, el verano amaga y si se hubiese hecho esperar más podríamos decir que habría perdido la antigüedad. Aunque desde el pasado viernes ya es verano de forma oficial, la verdad es que los mercurios se están comportando de forma conmiserativa con nosotros, pero, ay, los expertos dicen que lo bueno se ha acabado y que hay que tener a punto el hitachi. Hemos disfrutado de una previa amortiguada, con los mercurios muy moderados y noches confortables a más no poder, pero las cosas son como son y no como uno desearía que fuesen. Si la lluvia en Sevilla dicen que es una maravilla, el estío es como es y bien que no se ha apresurado en hacerse notar. Como con ganas de no incumplir su rol, el calor habita ya entre nosotros como antesala de algo peor, la calor.