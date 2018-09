Cómo cambió todo 17 años después

Diecisiete años han pasado y casi la mitad de las víctimas siguen sin identificarse. Once de septiembre de 2001 y la sangre se nos helaba en pleno almuerzo con la voz de Matías Prats intentando salir del asombro que le producía comprobar que aquello no era un accidente, que si es raro que un avión se estrelle en un edificio, que otro haga lo mismo minutos después no puede ser. Han pasado diecisiete años del acto terrorista que cambió la Historia y que significó el paso de una era a otra. Nueva York apretó los dientes y la Zona Cero se reconstruyó sin dejar de pensar en aquello, en las 2.606 personas fallecidas por el ataque de la sinrazón islamista. Con el tiempo fueron repitiéndose atentados del mismo signo y hubo uno en Madrid que hasta sirvió para cambiar la deriva de un país único llamado España al que están dejando absolutamente irreconocible.