De un cambio nunca bien explicado

Ojalá se pudiera hacer lo mismo con el tiempo real, sobre todo para tardar un poquito más en abandonar la juventud, pero no, son sólo las manecillas del reloj las que se retrasan... tras haberla adelantado en primavera. Esta madrugada se retoma el horario de invierno, que está programado para un ahorro de energía, lo que hoy vendría de cine si fuese creíble. Nunca lo entendimos, ya que si una luz se apaga una hora antes es porque se habrá encendido también antes. Todos los años nos preguntamos lo mismo y los autores de la idea, esos que manejaban los hilos del mundo antes de que aparecieran fantasmagóricamente los mercados, no terminan de explicarlo. En fin, que esta noche se atrasan los relojes para que amanezca y anochezca una hora antes. Quién pudiera hacer igual con la vida propia, pero ahí no tienen nada que rascar ni siquiera los mercados.