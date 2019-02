El cambio de imagen, un enigma a resolver

Dícese que el fútbol es un juego bastante simple que suelen complicar los entrenadores a fin de hacerse imprescindibles, o necesarios, que lo de ser imprescindible no está al alcance de nadie. Y entre esos misterios que han introducido en el fútbol está desentrañar por qué un equipo deja de funcionar o por qué, como en el caso de este Sevilla que adiestra Pablo Machín, funciona sólo cada siete días, justo cuando juega a favor de querencia.

De toda la vida, el funcionamiento de un equipo se califica con facilidad cuando la cosa va bien. Se achaca a una óptima preparación física, a la pizarra del técnico y al jarabe de pico de ese técnico para sacar lo mejor de cada futbolista. El equipo funciona y no cabe duda de que estamos ante la perfecta simbiosis técnico-futbolista que hace que la tropa vuele. No hay duda alguna de cuáles son las causas del éxito, pero al contrario ya no es tan fácil descubrirlas.

Y cuando el problema se hace insoluble es cuando ocurre lo que ocurre en este Sevilla tan proclive a mostrar su cara y su cruz sin apenas tiempo. ¿Por qué el Sevilla es martillo en casa y yunque fuera? Misterio insondable que anda socavando el crédito de su manijero, de ese Pablo Machín que pasa en un rato de ser considerado el mejor fichaje del verano a ponerse en cuarentena sus conocimientos. Un misterio que conviene resolver con premura por la buena marcha de la cosa.

¿Cómo el Sevilla que laminó al sólido Levante puede dar la imagen que dio en casa del timorato Celta? Complicado problema que hay que resolver por la vía rápida para que el curso no descarrile. Y la verdad es que más parece un defecto en la actitud de una tropa que va del autoritario paso de oca al calor de su gente a un pusilánime grupo de futbolistas que vagan como almas en pena cuando no les llega el calor de la grada. ¿Cuál es la incógnita? He ahí el problema a resolver.