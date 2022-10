La canguro de Juanma y la ministra Paduana

Tanto defender la necesidad de proyectar una imagen más humana de la política que al final nos hemos pasado de rosca. Hemos visto a un presidente del Gobierno explicarnos cómo teníamos que lavarnos las manos en los peores días de la pandemia. ¿O se les ha olvidado ya aquel Sánchez de marzo de 2020? El jueves asistimos a un acto en el que el presidente de la Junta de Andalucía tomó la palabra y dijo que a las nueve y media de la noche tenía que estar en casa porque a esa hora se terminaba el horario comprometido con la persona que cuida a sus hijos menores, algo que muchos comprendemos perfectamente. La canguro lleva camino de ser otro de los iconos del cambio andaluz. Suponemos que, al menos, el presidente no tiene que ir buscando el dinero exacto para pagarle desde que existe la gran ventaja del bizum. Hasta antes de ayer era un engorro ir pidiendo cambio en el restaurante de turno o dándole el sablazo del billete pequeño al amigo con el que se ha compartido cena.

Y ayer presenciamos cómo María Jesús Montero, la ministra Paduana, nos explicaba que conviene dormir con la calefacción desconectada. ¡Claro que sí! Y nos instó a unsar un edredón “más fuerte”. Se le olvidó decir que el modelo nórdico es el que abriga más. Cosas veredes, votante andaluz. El Ejecutivo nos da lecciones de higiene y nos dicta cómo tenemos que abrigarnos. Ya lo decía la Constitución de Cádiz. “El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen”. Pues eso. A lavarse las manos con esmero y a abrigarse como es debido, sin calefacción por mucho que viva usted en Ávila o Salamanca, por poner dos ejemplos de sitios donde se queda usted pajarito en invierno como apague el radiador. ¿Y qué me dicen de quitar el aire acondicionado en Andalucía con las seis olas de calor, seis, que hemos sufrido el pasado verano?

Claro que es mejor dormir sin ningún tipo de aire, ni frío ni caliente, pero hay ocasiones en que no nos queda más remedio para no parecer zombies incapaces de rendir durante el día en el puesto de trabajo. No hace falta que sean tan cercanos, señores dirigentes públicos. Gestionen el presupuesto. No hace falta que parezcan pro-hombres capaces de relacionarse con las altas magistraturas del Estado y atender la visita del electricista. No nos den pregones sobre su ejemplaridad en la vida cotidiana, no presuman de cosas corrientes, ni nos recuerden lo aprendido en casa desde pequeños. El cumplimiento de las obligaciones domésticas se les supone como el valor a los toreros. O no, que diría uno que dijo que el desfile del 12-O era un... coñazo.