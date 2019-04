El cansancio de los electores

La gente se cansa de votar muy rápido. Apuesten a que el nivel de participación en las próximas municipales se reducirá bastantes puntos. El electorado tiene la crueldad de un niño: abre el juguete, lo mira, lo zarandea y lo tira. Deja al PSOE al borde de la desaparición y en pocos años lo termina ensalzando con entusiasmo a la Moncloa. En Sevilla hay 120.000 personas que han votado a Vox, la bicha de la fiesta, lo que supone llenar tres veces el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Tremendo, ¿verdad? Pues ya lo advirtió un perro viejo de la política: Blas Piñar y Manuel Fraga llenaban las plazas de toros, pero las noches de escrutinio nunca pasaron de una vuelta al ruedo o de un saludo desde el tercio. Vox ha hecho mucho ruido para tan pocas nueces. Un gran resultado como son 24 diputados (uno de ellos por Sevilla) es visto como pobre por el elevado grado de expectación generada. Los mítines de Vox han terminado siendo verdaderos espectáculos, concebidos para filmar vídeos que corrieran como galgos por los teléfonos inteligentes. Convertir la política en espectáculo tiene sus riesgos. Llenas la sala pero no te votan tantos como pretendes. Es como cuando pides la referencia de un restaurante y te hablan maravillas... de los postres. La gente se acaba cansando muy rápido de lo nuevo. El reto de Vox será afianzarse y, más que nunca, hacer un papel digno en las municipales que le permita no ser un partido hamburguesa: parece que sacian al minuto, pero el hambre retorna a los veinte. En contra de Abascal juega que hay poco tiempo para las municipales y que el electorado se fatiga demasiado pronto. ¡Qué listo el estratega de Pedro Sánchez manejando el calendario con la destreza de un futbolista que es capaz de ser decisivo sin el balón! A toda la derecha, particularmente en Sevilla, le va a costar un mundo movilizar a su gente con marcas heridas y con el recuerdo de haber ido a votar... antes de ayer. A esto súmenle la figura de un alcalde sin aristas, de paseo por la Feria durante una semana y que ayer estaba ya repartiendo medallas. El gran mérito de Espadas es que no se ha equivocado. En Sevilla, la inacción, el no meter la pata, el no errar, es particularmente valorado. A Rojas-Marcos, uno de los políticos de mayor peso que ha tenido la ciudad, lo mandaron a galeras por arriesgar, por pasarse de un acuerdo con el PP a otro con el PSOE. Moreno Bonilla definió una vez en privado a Espadas como un "alcalde triangular" porque se entiende con todos. En contra de la izquierda puede jugar que sus votantes sean los que más cansados se encuentren como para ir a frenar... otra vez a la derecha. La repetición de elecciones puede cansar más que una Feria larga.