Un capitán de casi quince años

Al Auditorio Municipal de Puertollano le pusieron Pedro Almodóvar porque en él tuvo lugar el estreno mundial de Volver, la cinta con la que el cineasta de Calzada de Calatrava, el pueblo del Pegamento Imedio y de mi abuela Carmen, regresaba a las nominaciones de los Oscar de Hollywood. La película con dos generaciones de iconos del cineasta (Carmen Maura, Penélope Cruz) que se iniciaba en el cementerio de Granátula de Calatrava, cuna del general Baldomero Espartero. A dos pasos del Auditorio está el instituto Fray Andrés donde estudié desde tercero de Bachiller hasta COU. Elegí como optativas Matemáticas Especiales, Física y Pedagogía. ¿Y por qué quieres hacer Periodismo?, me preguntaba con buen criterio mi padre. Yo todavía me lo pregunto. Muy cerca está la piscina municipal en la que gané una medalla de bronce en cien metros espalda. No tiene ningún mérito. Me inscribí cuando supe que éramos cuatro los participantes y uno de ellos un compañero de clase que me constaba que no sabía nadar. Vivíamos en la barriada de las 309, una de las que construyó la empresa Calvo Sotelo, como el mítico equipo de fútbol. He vuelto al auditorio donde hace 23 años, en abril de 1998, pronuncié el pregón de la Feria. El alcalde de entonces, Casimiro, me regaló una jarra como las que mis paisanos usaban para beber el agua de la Fuente Agria, un néctar ferruginoso descubierto por el doctor Limón, cuyo busto preside este monumento octogonal donde quedaban las parejas incipientes o furtivas y los amigos que iban a jugar al fútbol. Onda Cero Puertollano ha entregado con quince meses de retraso, por la pandemia, sus premios. Los recibimos la cantante Marián Conde, la poeta y académica Natividad Cepeda, la consejera autonómica Patricia Franco, los árbitros de fútbol David Alberola (el más joven en debutar en Primera después de Brito Arceo) y Dámaso Arcediano Monescillo, los periodistas Tomás Roncero y un servidor y, a título póstumo, el primer alcalde democrático de la ciudad minera, Ramón Fernández Espinosa, que antes había sido albañil y panadero y en política pertenecía al PSP de Tierno Galván. Su viuda contó que aquel alcalde cambió la voluntad política para que el AVE que iba a unir Madrid con Sevilla en lugar de parar en Brazatortas, el pueblo donde nació Antonio Gala, lo hiciera en Puertollano. Mi hijo Paco todavía no había nacido cuando di el pregón. Sí estuvieron sus hermanas Andrea, con seis años, y Carmen, con cuatro recién cumplidos. Ahora mi hijo tiene 14 años. Los cumplió en plena pandemia, con un trimestre entero dando clase de forma virtual, como un pequeño anacoreta. Dos días después de que naciera, murió mi padre, el que nos llevó a Puertollano. El Paco que me precedió, el que me sigue. Mi padre cumplió los 14 años que ahora tiene su nieto el último día de 1939, el año que acabó la guerra civil. En cierta forma, los dos sobrevivieron a dos guerras terribles, la última todavía inconclusa, contra un enemigo invisible, consuetudinario, que diría Machado, que murió el año que mi padre cumplía los 14 años que tiene mi hijo.