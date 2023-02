Un palio hermoso con toda su candelería encendida y sus luces movidas por una levantá. Ante él, por contraste con esa luz, las oscuras siluetas de los capirotes apelotonados, como es lo suyo en las hermandades populares. En el palio, la Virgen a la que Juan Sierra, tan devoto de Ella, cuya fotografía presidía la sala de su casita del Barrio León, llamó fortaleza de nácar, belleza aromada de nardo y sangre más limpia de Triana. Bajo ella, con elegante tipografía, "Semana Santa en Sevilla. 2 al 9 de abril". ¡Esto sí que es transgresión y heterodoxia! Un palio. Una de las Vírgenes más devotas, hermosas, queridas y admiradas de Sevilla. ¿A quién se le ocurre? ¿Qué tiene que ver la Semana Santa con Dios y con su Madre para convertirla en el único motivo del cartel? Y además, ¡qué antiguo y conservador! No hay huesos, no se manipula irreverentemente una imagen, no se multiplican cual Visnú las manos (y hasta los pies) de un acólito, no se pinta un decorado neomedieval a medio camino entre los fondos de La bella durmiente de Disney y las cerámicas modernas de los bares de los años 60.

¿Qué es esto de anunciar la Semana Santa de Sevilla con un palio y una Virgen? ¿Cómo es admisible que se escriba que la Semana Santa va del 2 al 9 de abril? ¿Lo de "Santa" quiere decir que su rasgo no único, pero sí definitorio y sustancial, es ser más religiosa que cívica, laica, agnóstica o incluso atea? Intolerable apropiación por parte de los creyentes y de la Iglesia de la celebración que poco o incluso nada tiene que ver con el hecho religioso y con la devoción popular a las sagradas imágenes. ¿Y dónde me dejan lo del "2 al 9 de abril"? ¿Se quiere decir que, además de tener que aguantar que sea "santa", hay que tragarse que dura una semana? Vamos a ver, ¿el cartelista, ese tal Daniel Franca, que para colmo de males sabe pintar y no tiene que disimular con ocurrencias, pretende que la Semana Santa dura una semana y es santa? ¿No se ha enterado de que muchos quieren que la Semana Santa, impulsada por fuerzas intra y extra cofrades, sea esa religión cívica del paganismo de los antiguos romanos que Pierre Manent define en su reciente libro sobre Pascal como "un ateísmo que habla de los dioses y los fabrica?". No es mala definición de cosas que están pasando aquí.

Por eso felicito a Daniel Franca por su hermoso cartel que se atreve a anunciar la Semana Santa con una Virgen en su palio.