La caseta perdida del PSOE

La caseta del PSOE, situada en la calle Antonio Bienvenida 79-87, no estará este año en el real. Al menos, a priori. El gobierno del PP le ha aplicado la normativa como a los demás sevillanos que no han cumplido con los plazos a la hora de realizar el ingreso de las tasas correspondientes y los socialistas aún no terminan de creérselo. El PSOE alega que un problema informático impidió el pago telemático. Pero en estos casos existe poco margen porque los funcionarios tienen las manos atadas y son muchas las solicitudes que aguardan su turno. Está claro que a perro flaco todo son pulgas.