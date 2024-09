De catequesis y pastoreo

Leo en la web de la Catedral de Sevilla: “Da comienzo la nueva oferta catequética cultural de la Catedral que viene a complementar las acciones pastorales del Cabildo dentro de la Seo Hispalense. Se trata de una visita a través de un notable conjunto de sepulcros episcopales... Estos sepulcros son en sí mismos una catequesis que nos hablan del sentido cristiano de la muerte, entendida no como el final sino como el tránsito y principio de una nueva vida: la vida eterna. El título De profundis procede del salmo 129: Desde lo hondo a tí grito, Señor…, un salmo penitencial empleado en liturgias de difuntos y Cuaresma. Esta visita guiada de la Catedral propone al visitante un recorrido por estas obras de arte y arquitectura, auténticas manifestaciones en piedra de la espera de la vida eterna, que fueron concebidas para acoger los cuerpos yacentes de quienes aguardan la hora de su resurrección en Cristo. El recorrido contará con la novedad de la visita de la cripta de los arzobispos de la Parroquia del Sagrario, abierta por primera vez al público en una visita cultural. También contará con música sacra en directo… Patrimonio arquitectónico y artístico, vida y obra de los prelados de la Iglesia de Sevilla, en el ambiente de recogimiento y serenidad que proporciona el atardecer en la Catedral… La visita cultural guiada a los sepulcros de los arzobispos tiene un coste por persona de 20,00€ (On line) / 21,00€ (Taquilla). La entrada incluye la visita libre, no guiada, de la Iglesia de El Salvador”.

Cito literalmente. Solo hago notar que lo de la “oferta catequética cultural”, las “acciones pastorales” y la “catequesis sobre el sentido cristiano de la muerte” desaparece hacia la mitad del texto para nombrar solo como “visita cultural” la cripta del Sagrario, “visita cultural guiada” el precio de las entradas y “visita libre” al Salvador. Quizás es que lo catequético y lo pastoral es gratis, porque está feo cobrar por ello, y solo se paga por la visita cultural guiada, la música en directo y el bonus del Salvador. Quién sabe. No es fácil deslindar estas sutilezas. Si una cabalgata de pasos en diciembre como “traca final” de un congreso es una acción evangelizadora, ¿por qué no iba a ser catequético y pastoral cobrar 20 y 21 euros por una visita nocturna –la noche parece más apropiada para vagar por tumbas y criptas– con un cierto aire de tanatoturismo?