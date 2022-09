Con la que está cayendo, martes y 13

Peligro, digamos que con la que tenemos en todo lo alto el peligro es indefinido. Es más, si no hay por qué convendría no salir de casa que, por si no se ha fijado, es hoy martes y 13 por todo el día. Casi nada lo del ojo y lo llevaba en la mano, pero hay que tener cuidado porque los malos mengues llegan sin previo aviso. Y no se trata de ejercer de supersticioso, claro que no, sino de profesar la fe del realismo. Son tantas las desventuras que nos rodean que afrontar este día con precaución no es ninguna tontería. Salir a la calle en martes y 13 siempre acarreó inquietud, pero es que el hogaño que sufrimos es tan proceloso que no hay herradura ni pata de conejo que lo palíe. No es que haya que eludir el paso por debajo de una escalera ni dejar el sombrero sobre la cama, sino que será obligado tomar todo tipo de medidas para no estar al pairo de imprevistos. Martes y, además, 13.