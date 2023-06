El directivo de recursos humanos se abrió por fin a hablar de su trabajo en aquella cena tediosa en la que los papás de veinteañeros no paraban de preguntarle por tal o cual máster. El hombre no se había dado ninguna importancia, más bien todo lo contrario, pero algunos sabíamos que tenía a su cargo la gestión de los asuntos internos de 40.000 trabajadores repartidos por el viejo continente. La mayoría se quedaba en el conocimiento epidérmico de su labor, en el rango que figura en su tarjeta de visita y en el muy conocido nombre de la multinacional para la que trabaja. Los papás apretaban para conocer la fórmula del éxito profesional para sus acomodados vástagos, la pócima para un empleo bien remunerado.

Alguien por fin hizo la pregunta clave: “Pero cuando haces una entrevista de trabajo, ¿en qué te fijas de verdad?”. Y esa cuestión sí le removió de la silla: “Ahora mismo preguntamos si sus padres viven, cómo se encuentran en el caso de que sean mayores y si los visita y los cuida. Con qué frecuencia los llama... La información sobre la relación de un joven con sus padres ancianos nos dice más de una persona que un máster por el que ahora mismo no nos interesamos. Os aseguro que no hay un currículum que no ponga uno, dos o hasta tres cursos de esos”. ¡El gozo en el pozo para los papás fantásticos que hasta ese momento habían monopolizado la cena con la lista de éxitos intelectuales de sus retoños! Era mejor para algunos preguntar por el café y la infusión. ¡Qué decepción! Tanto dinero invertido en Irlanda, en pretenciosas estancias en universidades extranjeras y en “otras experiencias para madurar” para que el ejecutivo que tenían delante, responsable de esa compañía con la que casi todos hemos operado varias veces en los últimos meses, echara por tierra sus planes de comprar lo que no se puede comprar: los valores.

El tipo se dio cuenta de que su testimonio, que realizó con afán de ilustrar y en un ejercicio de sinceridad, había tenido el efecto de un jarro de agua gélida. Se le notó inquieto por si había enfriado la velada. “Pensadlo un momento. ¿Os genera confianza alguien que tiene abandonado a sus padres? No podemos fiarnos ya de trayectorias que pueden ser muy bienintencionadas, pero que en el fondo revelan el dinero pagado para lograr un estatus. Y, sobre todo, hay ya una legión de chicos que nos llegan con los mismos cursos de posgrado, supuestas tesis y los dichosos másteres. No aguantan el ritmo ni una semana cuando les damos una oportunidad”. Para algunos había llegado la hora del trago largo, para otros en ir pensando en el taxi. Está comprobado que mejor cenar en casa. Se gasta menos, se come menos, se sufre menos y se duerme mejor.