A cencerros tapados, San Fernando

Amanece y por todo el día San Fernando, el patrón de la ciudad, el hombre que libró a este reino del yugo islámico, pero no es fiesta en Sevilla. Así lo ha querido la autoridad más o menos competente, que deja el día sólo como el que sirve para conceder el batallón de medallas anual. Es difícil encontrar por el mundo un lugar donde el día del Patrón se celebre tan a cencerros tapados como aquí. Es una consecuencia de la ola de laicismo que nos invade, pero no es de recibo que la figura del Rey Conqueridor se ningunee de esta forma. Han pasado ocho siglos, que no es tiempo baladí, de que Bonifaz rompiese las cadenas que aislaban la ciudad, demasiado tiempo, quizás, pero busquemos un lugar en el mundo católico en el que el día del Patrón sea como otro día cualquiera. Hasta hace poco, San Fernando era un festivo muy principal, pero cambió tanto todo...