La extrema derecha y la extrema izquierda coinciden en utilizar la censura cuando les interesa. Es un procedimiento típico del fascismo y del comunismo, de los sistemas totalitarios que no saben convivir en libertad. En esta campaña electoral, el PSOE está agitando el fantasma de la censura que presuntamente nos espera si gana Feijóo. Lo dicen por culpa de algunas torpezas que ha cometido Vox en ayuntamientos de pueblos donde ya gobierna. Con eso, se ha vuelto a ver que para el PP lo mejor es no incluir a Vox en gobiernos de coalición, pues originan problemas absurdos, que aportan munición al rival y van contra la democracia y la libertad.

Sin embargo, desde la izquierda sanchista y podemita no están en situación moral para dar lecciones de libertad cultural. Ellos han establecido otra censura desde lo políticamente correcto. Y hay autocensura para los que se reprimen por miedo al que dirán. No tratan de proteger a minorías, sino de imponer ideas.

El ministro de Cultura. Miquel Iceta, dice que la ultraderecha censura desde Lope de Vega hasta Walt Disney. Y habla de boicot al catalán, por cancelar una suscripción a una revista en un pueblo de Castellón. Sin embargo, en marzo, Iceta no estuvo presente en el Congreso Internacional de la Lengua Española que se celebró en Cádiz. No asistió ningún día, quizá para que no se enfadaran sus socios independentistas catalanes. Es vergonzoso que el ministro de Cultura no participe en el congreso al que acudieron las academias del español.

También es curioso que TVE, costeada por los españoles, retransmita los encierros de los sanfermines en Pamplona, mientras censura las corridas. No informó como se merecía cuando Morante cortó un rabo en la Maestranza de Sevilla, o cuando otros toreros salieron a hombros por la Puerta del Príncipe. ¿En Pamplona no hay sangre en los encierros?

Censura es boicotear una conferencia en la Universidad de Granada. Censura es retirar las placas de homenaje a José María Pemán, que fue monárquico, mientras mantienen las de escritores stalinistas. Censura es que incentiven acusaciones contra curas pederastas mientras silencian las pederastias de personas progresistas de la moda y el arte. Censura es contratar a artistas amiguetes y esquivar a los que no son afines. Censura es lo que hace la extrema izquierda y cierta izquierda en algunos ayuntamientos, mientras denuncia la censura de la extrema derecha. Censura es lo que hacen los enemigos de la libertad, porque la libertad es para todos, consiste en respetar a todos, incluso al rival.