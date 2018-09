¿Sin chaqué este año en el atril?

Este mediodía, con permiso del que está en San Lorenzo, habrá fumata en San Gregorio y, urbi et orbi, saldrá el nombre de quien pregone la Semana Santa. Rumores hubo en muchas ocasiones, pero nunca fue tan sonora y contundente la rumorología como esta vez. El Pregón arrastra el peso de una púrpura de excelencia gracias a la trilogía que parieron Lutgardo, Rafa y Alberto y en este año, recién ido Manolo Garrido sin haber saboreado de forma inadmisible las mieles del atril, la posibilidad de que no haya pregonero sino pregonera cobra mucha fuerza. ¿Al fin una mujer en el Maestranza cuando sea Domingo de Pasión? Alguna vez parecía que iba a ser, pero me malicio que de este año no pasa y que el vestido negro suplirá al chaqué para hablar de revirás inauditas y dinteles imposibles con marcha procesional traída de casa. Dicen que de este año no pasa, hoy sale...