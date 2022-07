Un cíclope que puede con todo y con todos

Cuando arranco en la tarea de escribir esta pieza se sabe que Rafael Nadal no estará esta tarde en la pista central del All England Club. Se desconocía si ese cíclope moderno que es el manacorí podrá con su físico o será éste el que aborte la ilusión de un nuevo Wimbledon pero la moneda no salió de cara. Dicho lo cual hay que incidir en que lo realizado antier frente al estadounidense Taylor Fritz fue descomunalmente extraordinario.

Tardará tiempo en nacer, si es que nace, un compatriota tan equipado física y mentalmente como este hijo del Mediterráneo que más parece un vástago del viento. Como parido por esa Tramontana que defiende a Mallorca de los vientos malsanos, Rafael Nadal puede con todo y con todos. Con una malformación congénita que haría andar con muletas a cualquier ser viviente se ha entretenido en ganar veintidós grandes torneos y a ver quién adivina su techo.

Fue digno de una página épica bañada en oro cómo pudo mantenerse en pista y darle la vuelta a un partido en el que no podía utilizar un arma tan fundamental como el saque. Con los abdominales acalambrados y con Sebastián, su padre, conminándolo al abandono, cambió su forma de sacar para mantenerse en pie y darle la vuelta a una empresa que aparentaba ser imposible. Con todo en contra, este isleño de sesos y acero fue sobreponiéndose en busca del milagro.

Y el milagro llegó en un quinto set para la historia más la propina de una muerte súbita liquidada con un 10-4 incontestable. En semifinal de Wimbledon por octava ocasión, como Sampras, Becker y McEnroe, le esperaba el indómito Nick Kyrgios, con lo que la emoción de ver a Nadal se acrecienta con la mezcla de australiano, griego y malayo que hubiera tenido enfrente. No ha podido ser, pero para la historia quedará lo realizado por este héroe en la tarde del miércoles 6 de julio.