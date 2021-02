La cita con el coloso y su única condición, competir

Con la lacerante herida del jueves aún sin restañar, muy fresca en el recuerdo la concatenación de desgracias que dieron con el Betis en la lona, ese mismo Betis se ve en una encrucijada esta noche llena de complicaciones No sé si el cuestionado ADN que ponen en solfa los autodenominados hombres de fútbol se habrá venido arriba y falta que hará pues llega el Barcelona. Pero si tenemos en cuenta que el gen es inmutable, a ver qué pasa.

Nada más y nada menos que el Fútbol Club Barcelona en el inicio de un rosario de comparecencias sevillanas. No estamos ante el mejor Barça del siglo, claro que no, pero sin duda se trata de un incuestionable obstáculo para cualquiera. Y viene la tropa azulgrana con el ánimo recuperado tras aquel suplicio en la Cartuja mediante la Supercopa de España. Cómo tiró de épica para voltear la cita granadina, sin duda que habrá servido de espoleta para su definitivo lanzamiento.

Y aguarda el Betis tras el cruel sofocón del jueves. Que se vaya por la borda un premio que tú no tiraste es complicado de digerir. ¿Habrá hecho mella en el ánimo de un equipo que estaba ganando la orilla y que no la alcanzó? No lo sabemos, en realidad no lo sabe nadie y, por si fuera poco, llega a Heliópolis el rival que menos veces salió derrotado de ahí. La historia es implacable y aunque nunca el pasado tiene por qué condicionar el presente, ganarle al Barça nunca fue frecuente.

Si lo del jueves no ha menoscabado el ánimo verde, blanco y verde podría apostarse por un partido pleno de competitividad. Pellegrini tiene al equipo en buen estado de revista y si, como es natural, ha asumido que lo del jueves fue un accidente, un punto negro en una línea que ya era modélica, las opciones del Betis podrían tener cierto fundamento. De todos modos, la única forma de ayudar a la cauterización de la herida copera es tenérselas tiesas con el coloso.