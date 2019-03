Ante una cita con el vértigo

Pocos hubiesen imaginado en aquella húmeda velada de Anoeta que ambos contendientes iban a volver a ser enemigos directos en el presente curso. Era 4 de noviembre y el Sevilla acudía a Donosti para contender con una Real que no encontraba el camino adecuado de la mano de Asier Garitano y fue justamente aquel día cuando iba a ser el último que el Sevilla dejaba incólume su portería lejos de su reducto nervionense.

La Real hizo cambios en su puente de mando, a Garitano lo suplió Imanol y aquello cambió para bien mientras todo se torcía para la tropa de Machín. Y ahí están cuando se juega el turno de vuelta, con sólo dos puntos como distancia exigua que les separa. La Real ya ve Europa como tierra conquistable mientras que el Sevilla siente el vértigo que da encontrarse en el último lugar de los que dan derecho a visar el pasaporte, conque fijémonos en cómo cambió el panorama.

Tiene el Sevilla la obligación de dar el puñetazo en la mesa que enderece tantos entuertos como está protagonizando. Las aguas bajan revueltas por Nervión y ya el jueves sonaron críticas al palco, lo que provoca que la estabilidad de Machín se haya resquebrajado. La verdad es que 2019 está siendo como un annus horribilis al que no está acostumbrado el sevillismo. Son muchos años apaleando plata como para aclimatarse a una situación que era impensable aquella noche de Anoeta.

No ganar esta tarde es algo en lo que ni hay que pensar, pero el partidito se las trae. No ganarle a la Real provocaría un cataclismo que lo mismo sirve de punto de inflexión para mejorar que quién sabe para qué. La derrota sobre la última campana en casa del colista y no haber encarrilado la continuidad europea ante el rústico Slavia han reavivado muchos fantasmas más o menos familiares, por lo que ganar esta tarde cuaresmal a la Real Sociedad es de obligado cumplimiento.