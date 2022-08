Una ciudad que dejó de ser sostenible

Quienes llevan cuarenta años hablando de transversalidad y, sobre todo, de sostenibilidad han logrado que Sevilla sea una ciudad absolutamente insostenible. Insostenible por su suciedad, que abarca desde todos sus confines, y, por supuesto, también insostenible para el tráfico rodado. Ni el peor enemigo de Sevilla habría diseñado un plan tan diabólico, que el sufrido usuario de vehículo propio adquiere complejo de ratón que no sabe cómo escapar de tan insalvable ratonera. Barrios como el de Pío XII en que usted entra con cierta facilidad, pero del que tendrá que dar vueltas y revueltas si quiere escapar de él. ¿O qué me dice del que quiera ir de la Macarena al centro con Torneo desventrado y la Ronda con dirección única? Y no hablemos de ir hacia el sur de la ciudad con Las Razas también inutilizable. ¿Qué habrá sido de aquella sostenibilidad de antaño?