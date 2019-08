La ciudad imperial invisible

Quizás porque nunca se curó del todo las heridas de la decadencia o porque siguió imitando a sus héroes del setecientos, pendientes siempre de un madrinazgo en labios de la copla ("Se me murió mi madrina/ la condesita de Alba./ Si ella no se me muriera/ a mí no me condenaban"), Sevilla es incapaz de ejecutar otro rol que no sea el de personaje pirandelliano en busca de autor y si hace nada anduvo colgada de Murillo, ahora ya es magallánica de toda la vida.

Sevilla, capaz de visualizar lo humano y lo divino, es incapaz de hacer que el mundo vea lo que era en realidad en la época de esos autores de los que echa mano para que le escriban su comedia. Y si el año pasado fue incapaz de reflejar la imagen de la ciudad que, tras la Gran Epidemia, hubo de inventarse un modus vivendi que, a la postre, todavía le resulta rentable, ahora parece que va camino de ocultarle al mundo la visión de la urbe que sucedió a Venecia y Génova en la primacía del mundo.

El dominico Tomás de Mercado, el primer economista de la Historia a decir de Pierre Vilar, fue el primero en advertirlo y, recordando el pasaje del Infierno donde Dante puso aquí la columna hercúlea de Calpe, escribió que, con el descubrimiento de América, "Sevilla había pasado de extremo del mundo a centro".

Esa fue la ciudad a la que llegó Magallanes, ésa en la que, antes, se habían establecido colonias de alemanes, francos, catalanes, vizcaínos, burgaleses, flamencos, placentinos, genoveses..., en la que la que esas colectividades habían abierto consulados, comprado capillas en las iglesias y palacios en los aledaños de una catedral recién terminada para arrebatar a Toledo la primacía y para dotar a la archidiócesis hispalense de un territorio cien veces mayor que el de los papas; donde abrían sus puertas la Casa de Contratación de todos los asuntos del Nuevo Mundo y la Universidad de Mareantes en la que trabajó Américo Vespucio hasta su muerte. Aquí se labraban edificios de las dimensiones del Hospital de las Cinco Llagas al mismo tiempo que la basílica de San Pedro de Roma...

Pero, sobre todo, en Sevilla bullían las ideas generatrices del Renacimiento. En sus imprentas se editaban las obras de Erasmo de Rotterdam, los "catones" que, para enseñar castellano a los indios, salían para América, y a la Cartuja llegaban los sepulcros de los Ribera tallados en Génova en cuyas columnas y frontones se mezclaban los símbolos cristianos y los de la cosmovisión de Grecia y Roma.

Muy poco de eso está presente en el Año Magallanes, ése en el que Sevilla ha sido designada capital mundial sin oposición, quizás porque todas los demás, sabedoras de aquella importancia, estaban acoquinadas. Ahora no se trata de realzar (con una exposición o las consabidas teatralizaciones) a un personaje; se trata de poner en valor aquella ciudad que, consciente de su importancia, cuando la expedición magallánica y de Elcano estuvo de vuelta, mandó grabar en la Puerta de la Macarena -la Puerta Real- una inscripción con estilo profético y perdurable: "Extremo serás del mundo, Sevilla,/ Pues en ti vemos/ juntarse los dos extremos".