La ciudad molesta

No existe el mundo feliz y, por lo tanto, tampoco existe la ciudad feliz. Cualquier colectividad humana genera, por el mero hecho de serlo, múltiples problemas derivados de la convivencia. Siempre se ha dicho que el roce hace el cariño, pero también provoca problemas de todo tipo que crecen proporcionalmente cuando las reglas no están claras. También cuando aun estándolo se olvidan y es todavía peor cuando las autoridades encargadas de hacer cumplir las normas que aseguren el desenvolvimiento de la vida social levantan las manos y dejan que unos ciudadanos abusen de otros. A estas alturas decir que Sevilla es una ciudad que asegura una buena calidad de vida es casi redundar en un tópico. De hecho, es uno de sus principales atractivos y una parte esencial del mensaje con el que se proyecta al mundo. Tiene buen clima salvo en los calores de mitad de verano, no es ni muy grande ni muy pequeña, su patrimonio monumental compite con cualquiera de Europa y es cuna de artes como el flamenco y el toreo que cuentan con partidarios en todo el mundo...

Pero parece que en los últimos años nos hemos empeñado en hacer de Sevilla una ciudad cada día más molesta. Sobre todo, para los que vivimos y trabajamos en ella, pero también para los que nos visitan. Ya antes de la pandemia todos estos factores que empobrecen la vida en la ciudad se habían denunciado hasta la saciedad. Pero todos han vuelto con la misma rapidez con la que se fueron cuando las calles se quedaron vacías. Somos una ciudad sucia, por la falta de cuidado de los que la pisamos, pero también por una alarmante inoperancia municipal; de tráfico complicado todos los días y caótico en cuanto se ponen en marcha unas cuantas obras a la vez; complicada para el peatón, que tiene que caminar sorteando veladores que ocupan todo el espacio que debería estar destinado a circular; masificada por un turismo mal planificado que se ha convertido en nuestra casi única industria...

Y ruidosa. Muy ruidosa. El ruido se ha convertido en Sevilla en un problema de convivencia. Ruido que en las noches del fin de semana eleva la falta de civismo a dimensiones estratosféricas. Establecimientos públicos con terrazas en las que la música a toda mecha se deja sentir en cientos de metros a la redonda. O apartamentos turísticos tomados a grito limpio sin ningún respeto por los vecinos. Y botellonas, muchas botellonas organizadas en cualquier sitio cuanto más escandalosas, mejor. En todas estas manifestaciones ruidosas, absoluta permisividad por parte de quien debería evitarlo que es la Policía Local y el Ayuntamiento de la que depende. Permisividad que se podría acabar si, por lo menos, se midiese el ruido por la noche. Pero ni eso se hace.