Ante un claro ejemplo de naturalidad

Estábamos la otra tarde en el intimismo multitudinario de los Mano a Mano que José Enrique Moreno conduce en la vieja Audiencia y nos topábamos con la buena nueva de encontrarnos con un torero que se comporta en la calle de la misma forma que ante el toro, con naturalidad. Y no es naturalidad impostada, nada que ver con la afectación esa de querer aparentar lo que no sale de dentro. Ya decíamos el otro día la sensación que Juan Ortega transmite en la cara del toro, en la que se muestra como si no tuviera delante un cinqueño con dos pitones que le miran a la barriga. En ese duelo con un informador de éxito, el trianero cautivó al numeroso público con su sencillez y su expresión, que no se olvide que el torero se curtió en la Universidad, no en esa de la vida tan común en la gente del toro, sino en la auténtica. Un hallazgo el de Juan Ortega en todos los sentidos.