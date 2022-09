Una clausura que se hace tradicional

Tradición de nuevo cuño, pero que lleva trazas de consolidarse hasta adquirir categoría de tradición de toda la vida. Son tantas las tradiciones de toda la vida nacidas ayer de mañana que una más no extraña. Me refiero al cierre de la temporada sevillana con un festival a beneficio de las obras asistenciales de ésta o aquella hermandad. Empezó con el que se celebró a beneficio de la Macarena, siguió con otro compartido por Esperanza de Triana y el Baratillo para que este 12 de octubre se clausure el curso en la Maestranza con el del Gran Poder. Y si en aquellos fueron decisivos los buenos oficios de Eduardo Dávila Miura y de Joaquín Moeckel, el ensamblaje de éste corre a cargo de Emilio Muñoz, que ha confeccionado un gran cartel y que de paso le ha dicho a su compañero Ortega Cano que el novillo que sale en Sevilla pide un físico que el cartagenero no tiene.