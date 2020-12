Y para colmo, el bicho mutó, qué espanto

Comprobado que no ganamos para sustos, resulta que ese enemigo invisible que nos tiene con el alma en vilo desde el 14 de marzo se ha cambiado de ropaje. Ha mutado en otro congénere distinto y ha puesto a los científicos de revés, que donde dije Diego, etc... Otro problema, otro frente al que acudir y lo peor de todo es que tanto frente como enemigo son tan fantasmales que no se sabe dónde está ni qué aspecto tiene. Y mañana llega la noche más grande del año y aquí estamos, con el ánimo a media asta, acongojados, desarmados y prácticamente cautivos del mandarinato. ¿Quién nos iba a decir que a estas alturas de nuestra existencia viviríamos algo así? ¿Cómo imaginar que en pleno Siglo XXI iba una plaga a acojonarnos de aquesta guisa? Imposible pensarlo siquiera y ahora dicen los expertos que el bicho mutó, será cabrón el tío, qué horrible panorama, Dios.