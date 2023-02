Puede decirse que con la presentación del cartel más o menos artístico de la temporada taurina se le da el pistoletazo de salida. Ayer veía la luz lo que al artista de turno ha parido este año según petición de la Real Maestranza y lo cierto es que en este año parece que chirría un poco menos. Al lado de aquella mosca en un plato de leche o ese pinchito de toro que bien podrían esgrimir los antitaurinos en sus pancartas, el cartel de Norman Foster es admisible. No llega al picador de Botero ni tampoco a los tonos pastel del que hizo Carmen Laffón para una suerte de carteles tan soñados como imposibles, claro que no. Se dice que un cartel es como un grito en la pared y los colores rojigualdos llaman la atención por mucho que los ojos de majareta del toro no vengan a cuento. Pero ayer con ese cartel y aun sin la presencia del esperado autor, la cosa no estuvo tan fuera de lugar.