Quizá parte del éxito de esa pareja que empezó en el Eme y cualquiera sabe dónde acabará, Alfonso Sánchez y Alberto López, los compadres en varios cortos y largometrajes y alguna que otra obra de teatro, resida en saber explotar uno de los más asentados tópicos referidos a ciertos sevillanos, la de los compadres que están dispuestos a vender su alma, si la tienen, por salvar su relación antes que sus principios, también en el caso de que los tengan. El compadre está dispuesto a sacrificarlo todo, empezando por su matrimonio (bueno, eso en realidad no es un sacrificio sino algo que haría gustoso), con tal de salvar su compadrazgo. El compadre parece un prototipo sevillano pero en realidad existe más allá de nuestra ciudad: ahí están los amigos de las peñas o sociedades del norte español, los cuates mexicanos y tantos otros.

El compadre, si tiene que elegir entre colocar al más cualificado o a Bosco, el hijo de su compadre Curro, no lo duda: coloca a Bosco (entre otras cosas porque no lo hará en su empresa sino en la de otro amigo). Por eso el compadre está tan asociado a la vida burguesa, al chalaneo y a la llamada "gente de derechas", de toda la vida. El compadre es una especie de Bertín Osborne: un tío simpático, llano, con don de gentes, vivalavirgen, sablista, pero, oye, con unos principios, básicos pero principios, porque así se los enseñaron en su familia, y la familia es la base de todo.

El compadreo es aquello contra lo que lucha la izquierda desde que es izquierda, porque valora el mérito antes que las influencias, la valía por encima de las amistades que ofrecen oportunidades, el esfuerzo antes que el enchufe.

Pero, ay, qué lástima cuando empieza el compadreo entre los que venían a salvarnos de los de siempre. Claro que, cuando aparece entre estos presuntos salvadores no lo llaman así, porque entre ellos nunca se iba a dar, sino que resulta que el libro o la película o el disco o el programa de su amigo no es que sea bueno porque es de su amigo, sino que es bueno por sí mismo, porque ellos están libres de ese pecado (perdón, perdón, qué cosa más antigua y ¿judeocristiana?) de gente aburguesada y poderosa. A quienes criticaban el compadreo de Cela, que intrigó en el reparto de premios y canonjías durante medio siglo, o ahora ponen a caer de un burro a Pérez-Reverte, porque así parecen entender las que llama sus reglas de la amistad, no les duelen prendas en calificar, en periódicos otrora señeros, como hito literario una novela de alguien afín cuya lectura es estomagante. Es el chalaneo de siempre. Las zapatillas de deporte, la barba de días, el pelo despeinado, las tetas sueltas, sin sujetador, son mera fachada. Son tan intrínsecamente carcas como aquellos que tildan de tal. No se engañen: tan compadres como los de fijador y castellanos.