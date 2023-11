El compás de Santa Clara está en un estado lamentable, escribe el compañero Juan Parejo: “Una imagen muy poco reconfortante… Un espacio en ruinas, con vallas tiradas y una vegetación totalmente salvaje y descuidada. Así se encuentra el otrora bucólico compás de acceso al cenobio desde la calle Santa Clara”. Mucho más joven que yo, no ha conocido hasta qué punto era hermoso aquel compás antes de que se cometiera lo que siempre he considerado un error: construir el nuevo seminario y la residencia sacerdotal de la Alameda en vez de ubicarlos en este convento debidamente restaurado y acondicionado. Se hubiera salvado el edificio que las últimas monjas abandonaron en 1996, tras lo que pasó a ser propiedad del Ayuntamiento, que lo destinó a uso cultural exceptuando la iglesia, cedida al arzobispado, conservando su uso originario religioso, si no como convento, al menos como seminario y residencia de sacerdotes con su iglesia diariamente abierta al culto, ahora limitado a una misa dominical.

He conocido muy bien el compás de Santa Clara. Se accedía libremente a él y me dio por convertirlo, como el patio de la Casa de los Artistas, en sala de lectura en la que pasé muchas plácidas horas. Tenía esa frágil belleza sevillana ajena a la monumentalidad sobre la que tanto escribió –notario de su destrucción– Romero Murube, hecha de abultamientos de la cal, verdina entre los adoquines y los chinos lavados, casitas y talleres adosados en los que trabajaban artesanos, venerables naranjos con grandes hojas verde oscuro y gruesos troncos nudosos. La vida anidando entre muros centenarios.

No idealizo. Lo he vivido y disfrutado cuando era tal y como Joaquín lo retrató en Luz en el compás: “Siempre hemos sido enamorados de estos lugares de santa calma y recogimiento… Grandes paredones blanquísimos, cegadores, con altas rejas en sus ventanas desiguales, rejas donde la penitencia y la oración desafían al mundo con la lanza aguda de sus hierros. Sobre las altas techumbres, la espadaña. La puerta de la iglesia al compás… Y flores, flores, flores. Flores en los arriates –rosas, yerbaluisa, geranios–; flores por las paredes –malvalocas, campanillas, enredaderas–; flores por el aire –naranjos, laureles, aromos–… El hálito del compás nos besa al pasar y nos envía su alma hecha de frescura, aromas y azules sombras acogedoras… Lejos, suena la vida torpe del mundo”. Así era.