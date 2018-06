No se comprendería 'Un Lopetegui' de Rubiales

Estamos en pleno periodo de planificación doméstica, con el Sevilla estrenando planificadores y con Serra a machetazo limpio con lo cara que está la vida. Así anda el fútbol según Sevilla y si por Nervión crece la especie de que la plantilla está suficientemente capacitada para competir a poco que el entrenador acierte, en el Betis subyace algo que se ha convertido en obsesión y es que no se repita un batacazo tras jugar en Europa.

Para ello, Lorenzo Serra anda negociando y templando gaitas a la vez. Sus gustos no siempre coinciden con los de Setién, un enamorado de lo que se ha dado en llamar jugones. Serra también gusta del buen gusto, pero compatibilizando artistas con obreros que metan la pierna en todos los campos. No quiere esto decir que Setién abogue por gente que no vaya con energía al balón dividido, pero están muy claras las filias y las fobias del excelente entrenador bético.

Y en este tiempo de planificaciones, la faena del dúo Florentino&Lopetegui ha hecho metástasis por Heliópolis. Se ha cacareado que Setién es el favorito de Rubiales para el puesto de seleccionador y eso es tan cierto como la vida misma. Indudablemente, la filosofía del cántabro encaja perfectamente en la que creó Luis Aragonés y continuaron Vicente del Bosque y Julen Lopetegui, pero no se comprendería que Rubiales hiciese con el Betis lo que Florentino hizo con él.

Una OPA hostil de la Federación a uno de sus clubes no se vería bien. Sería una incorrección similar a la que la Real Federación Española de Fútbol ha sufrido dos días antes de que arrancase el Mundial. Por lo tanto, en el Betis debe cundir la calma y que esa calma sólo se perturbe en aras a que Serra y Setién aúnen criterios de cara a un plantel que necesita mejorar. La misión de que no vuelva aquello de Rusia a Murcia es el único requisito de obligado cumplimiento, sólo ese.