Considerada ya como la madre de todas las procesiones magnas que en el mundo han sido, será el día de la Inmaculada del año que viene, bisiesto por cierto. Una empresa ambiciosa que ya ha compuesto su alineación con las cinco imágenes más veneradas de la capital y las tres más seguidas de la provincia. ¿Y cómo se ha establecido esa clasificación? Creo que se cae en algo que no debiera tener sitio en este asunto, como es dictar preferencias. Habrá trianeros que se pregunten que por qué la Esperanza y no la Estrella, o la O. Igualmente puede haber cantillaneros que se pregunten por qué Setefilla y no su queridísima Asunción. Me parece perverso el invento éste de establecer preferencias en un aspecto donde la discusión no procede, pues para todo fervoroso no hay imagen alguna que supere a la suya.