Los consejos de Alfredo

Si habrá o no pacto de gobierno en Sevilla es todavía una incógnita. La primera opción de Espadas es gobernar en solitario, no necesita apoyo. Pero no todo es cuestión de aritmética, siempre hay otras claves. Y gente dispuesta a dar consejos. Éste es el mensaje que ha dejado en Twitter un ex alcalde socialista: "En 2003. Lista más votada. Podíamos gobernar solos. Hablé con ZP y decidimos coalición con IU. Y nos acribillaron todos los días desde todos lados durante 4 años, ¿verdad Paula [Garvín]? ¿Hicimos bien? ¿Fue bueno para el PSOE?¿Para IU? Hoy nadie duda de que fue bueno para la ciudadanía (Alfredo)".