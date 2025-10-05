Consolidar al jefe de la local

El balcón
Ignacio Martínez
Una paz precaria
El catalejo
El jefe de la Policía Local, el intendente mayor Antonio Luis Moreno, seguirá al frente hasta su jubilación en 2027. Tras dos años teniendo el puesto en comisión de servicios, a José Luis Sanz no le ha quedado otra que dar el visto bueno a la convocatoria para consolidar un cargo clave en el Ayuntamiento. Los dos próximos años seguirán marcados por la sobrecarga de eventos y la partida destinada a las horas extraordinarias. En los mentideros ya suena como sustituto Mariano Mateo.
