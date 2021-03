Los conspiranoicos

Durante décadas, la versión conspiranoica del golpe de Estado del 23-F fue coto privado de la ultraderecha que, supuestamente traicionada por el Rey que estaba al tanto, y al mando, de todo aquello, se desgañitaba para que la versión oficial, la de alguien heroico que salvó la democracia entrada la madrugada del día siguiente, fuera desmentida por una supuesta verdad: que todo fue un montaje urdido a sabiendas de una jefatura del Estado que, en algún momento del camino, se bajó del carro y dejó tirados a los militares sublevados. Y desde supuestos historiadores (Pío Moa o Jesús Palacios) hasta profesionales del gremio (Roberto Muñoz Bolaños), pasando por algunos escritores (Aquilino Duque, José Luis García Martín, etcétera; por cierto, qué peligro tienen estos escritores que no se conforman por no tener lectores: se apuntan a cualquier bombardeo), siguen regando esta tierra baldía, la de la oscura conspiración para dar un golpe de Estado que tenía en su cima al jefe del propio Estado.

Las vueltas que da la vida. Ahora, aquéllos a los que una ultraderecha sin cinchas democráticas llevaría al paredón, los diputados de grupos políticos que viviendo del Estado buscan acabar con él, desde afines a Podemos hasta independentistas, se apuntan a la teoría conspiranoica y reniegan del acto recordatorio del cuadragésimo aniversario del golpe de Tejero (mejor recordatorio que "conmemoración", porque algo poco memorable no puede conmemorarse, como seguramente reprobaría, con gracia, el sí memorable Lázaro Carreter). Y se alinean con la ultraderecha de la que rehúyen, señalando al emérito como el elefante que tantos esperaron aquella larga noche de transistores. O toman por real el engendro ficticio del tan simpático e ingenuo y relamido Évole, quien con la inexplicable colaboración de Garci y otros sugirió la idea de que más que golpe de Estado aquello fue el golpe de la película homónima, pero sin Newman ni Redford.

Nada más novelesco que una conspiración. Basta un misterio sin resolver, unas cuantas manos en la sombra y una víctima propiciatoria. Da para cientos de horas, páginas, teorías. Como es indemostrable, las conjeturas son infinitas. Y a la gente le va la marcha. Es más entretenido pensar que a Kennedy lo mató la CIA, y no un tipo solitario; que detrás del Covid-19 están China y Bill Gates, una conjura tan oscura como el khôl de ojos de Miguel Bosé, y no un simple virus; que Rubalcaba se conchabó con cuatro moros para el 11-M. Conspiraciones ha habido, quién lo duda, pero pensar que semejante astracanada estaba planeada desde la suprema jefatura de sus actores principales es confiar demasiado en ellos. ¿Alguien cree que cuando dos o tres españoles se juntan para urdir algo en secreto, al rato no lo saben ya veinte o treinta y al día siguiente doscientos o trescientos? Los españoles guardamos silencio cuando nos callan, pero ni un secreto dejamos para la tumba. No sea que en el cementerio también anden conspirando.