Desde el pos-POSE creado a su imagen y semejanza, Sánchez ha cargado una y otra vez contra los medios críticos ("la derecha y la ultraderecha, junto con los medios que jalean esas noticias y esos mensajes…", "no vamos a permitir que haya empresas ni tampoco personas que se lucren con esta crisis por muy poderosas que sean, por mucho control que tengan ante algunos medios", "hago un llamamiento a que los medios informen, una cosa es informar y otra intoxicar"). Podemos ha ido siempre más lejos. El País criticó con dureza, naturalmente antes del cogobierno PSOE-UP, "su modelo de medios de comunicación, basado en periódicos, radios y televisiones bajo control público al estilo bolivariano" (2016) o "el colosal desprecio a la libertad de información que profesa la formación liderada por Pablo Iglesias".

Lo cierto es que, volviendo a las palabras de Sánchez, los medios y opinadores progubernamentales son los más servilmente desinformadores. Uno de los muchos logros de Los Morancos fue la parodia de los debates (el dewater) en la que César hacía de facha y Jorge de progre, moderados por la gran Asunción Embuena (de casta le viene a la galga: es hija del grandísimo y siempre recordado Agustín Embuena). Pero la realidad les ha superado.

En un reciente programa de debate (o dewater) opinadores con la vena progre hinchada exigían la expulsión de Vox del espacio político. Desde el frente conservador (los sientan enfrentados: por su posición se sabe lo que van a decir antes de que hablen) se aludió a los populismos de derecha e izquierda. Y desde el escandalizado frente progre se le replicó: "¡No irás a comparar a Podemos con Vox!". Pues mire usted, sí.

Permitan a quien siente disgusto por uno y otro populismo recordarles lo que hace unos días dijo Pablo Iglesias haciendo gala de su dudoso sentido de la ironía: "Isa Serra insultó a una policía municipal, la llamó zorra, le tiró del pelo, arrojó también varias piedras contra los agentes y quemó dos o tres contenedores de basura. ¿Cómo fue posible que no la detuvieran? Pues básicamente porque los policías municipales de Madrid no valen ni para eso… Con cinco tías como Isa Serra a caballo veríamos correr como gallinas a toda la Policía Municipal de Madrid. No les serviría además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Otegui en Arralde". ¿Se toleraría una bromita así a Vox?