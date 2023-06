Está muy bien que el alcalde admita que gobierna en minoría y que tendrá que negociar para sacar adelante los presupuestos. Que empiece la primera lección de Barrio Sésamo. “Podemos entendernos muy bien con el Partido Socialista en muchos problemas importantes de la ciudad, incluso con Vox. ¿Y por qué no con Podemos en algunas cosas”, dice Sanz en la entrevista realizada por Manuel Ruesga. Cáspita, esto es Alemania y algunos no nos hemos enterado. Bienvenido sea el entendimiento entre los dos grandes partidos, que efectivamente debería ser una práctica habitual en el ámbito municipal y deseable en todos los demás. Ya notamos en el Pleno de investidura a la portavoz de Vox, señora Peláez, con el tono algo enojado, con esa actitud de quien tiene claro que toda realidad que se ignora prepara su venganza... Da la impresión de que Sanz desprecia a su aliado natural y de que se entendería antes con el ex alcalde socialista que con los chicos de Vox. Hasta alude a quienes están a la izquierda del PSOE. Uno recuerda aquella excentricidad de Zoido en 2007, cuando lideró la lista más votada, pero Monteseirín fue reelegido alcalde por tercera vez. El hoy eurodiputado trató a toda costa de estar en el gobierno y le ofreció un pacto nada menos que a la Izquierda Unida de Antonio Rodrigo Torrijos. Las cosas raras que se le ocurrían a Juan Ignacio. O a sus gurús. O a las dos partes.

La alusión de Oseluí a los lacasitos de la izquierda radical (cada uno de un color) está muy bien de cara a la galería, pero en el Ayuntamiento de Sevilla de hoy no está don Adolfo Cuéllar, ni siquiera Luis Pizarro. Oseluí juega a despreciar a su aliado natural porque ahora mismo se lo puede permitir, pero en política cambia muy rápido el estado de las cosas. Que se lo digan a él mismo... Necesitará ceder para gobernar la cuarta ciudad de España. Y lo sabe perfectamente. Con quién realice cesiones será el detalle a descubrir. Los socialistas no se lo pondrán nada fácil, mucho menos a la primera ocasión. Ylos de Vox están resabiados porque ya saben lo que supone que les tomen el pelo en el Parlamento de Andalucía. Sevilla no es Tomares, este Vox no es el partido bisoño de diciembre de 2018 y en el PSOE está la figura de quien fue alcalde hasta antes de ayer por la mañana. Este Vox es mucho más sensible por desconfiado y porque se ha venido arriba en unas elecciones municipales donde nadie esperaba que cogiera fuerza. Échele Sanz mucha habilidad, que la tiene, pero cuide eso del “incluso con Vox” porque hacerse el sobrado en Sevilla esta penalizado en todos los ámbitos. Como dice el capataz:“¡Los costeros siempre a tierra y poco a poco!”. A tierra, Oseluí, a tierra... Hay que agacharse tela para superar la ojiva de las cuentas.