Crisis sanitaria, crisis política

Se equivocará Juanma Moreno si pretende capear la tormenta desatada por los errores en el cribado de cáncer de mama con anuncios de auditorías internas o cambios en los protocolos que han hecho posible el enorme fiasco. Incluso la petición de disculpas asumidas desde el primer momento por el propio presidente, un gesto que le honra, puede volverse en su contra si no se va mucho más allá. Lo que ha ocurrido no solo supone una crisis de funcionamiento en la consejería que tiene una mayor incidencia en la vida de los ciudadanos. Es también una crisis política que afecta al núcleo de la acción de gobierno, y de forma muy particular a su presidente. La razón es bien simple: la Junta de Andalucía es, con Juanma Moreno, una estructura piramidal en la que todo cuelga de su presidente, que es la cara única de la gestión para lo bueno o, como en este caso, para lo malo. Y las crisis políticas hay que atajarlas con medidas políticas. Si se dejan crecer terminan pasando al cobro facturas muy abultadas.

Lo que ha ocurrido es muy grave. Ha puesto al descubierto un tremendo agujero en las políticas de prevención y ha evidenciado una actuación que, por lo menos, se podría calificar de negligente. Todo ello se podría corregir con cambios en los procedimientos y con una interlocución clara y sincera con las afectadas. Pero quedarse ahí es hacer muy poco y no querer ver la verdadera dimensión de lo sucedido. Lo que este desgraciado asunto ha puesto encima de la mesa afecta al punto más débil de la gestión del Gobierno andaluz. En la sanidad pública, en la calidad del servicio que presta, tiene Juanma Moreno una vía de agua que lleva años intentando taponar con escasísimo éxito. Por mucho que haya gastado tiempo y recursos en propaganda sanitaria, los andaluces siguen pensando que la asistencia está lejos de ser la requerida.

Como le podrían atestiguar los socialistas andaluces, el descontento con la sanidad se termina midiendo en las urnas. Ahora, con la crisis del cribado del cáncer de mama, tiene abierta una línea de desgaste en el momento que menos le conviene. Quizás todavía esté a tiempo de recuperar la iniciativa con la destitución de la consejera del ramo. Si no lo hace le estará entregando un regalo muy valioso a la oposición, tanto al PSOE como a Vox.