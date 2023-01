Nueva crisis en el Gobierno entre PSOE y Podemos. Esta vez, por haber metido a Yolanda Díaz en la delegación oficial que acompañaba al Rey Felipe a la toma de posesión de Lula. Es sabido que a Montero no le gusta nada el protagonismo de la vicepresidenta a pesar de que fue su pareja, Pablo Iglesias, el que la colocó en el cargo y la designó candidata in pectore de Podemos a la Presidencia de Gobierno.

No es el último episodio en el que se hacen visibles las tensiones entre el ala sanchista del Gobierno, el ala podemita y el ala de Yolanda, formada por ella misma y quizá, solo quizá, por Alberto Garzón.

Ni se sabe ya cuántas crisis se han producido en el Gobierno, y no parece que vayan a acabar, porque hay que tomar decisiones que incrementarán el mal ambiente. La primera, ver qué hace la vicepresidenta segunda. Su gente asegura que se va a presentar a las generales pero aún no ha decidido con qué siglas. Inquieta a Sánchez porque cuantas más siglas se presenten en la izquierda, menos oportunidades habrá de que el PSOE acumule votos.

Lo que puede ocurrir en la derecha si finalmente se presenta Macarena Olona. Sería muy mala noticia para Abascal, porque votantes de Vox que se sienten incómodos si votan al PP, podrían inclinarse por Olona haciéndose a sí mismos la consideración de que su traición sería menor. Pero Olona también afectaría a las perspectivas de Feijóo, por la misma razón que la apuntada con Sánchez: la dispersión de siglas castiga a los mayoritarios.

Sánchez ha recibido un varapalo con los datos de empleo de diciembre. Los peores en diez años, y eso que diciembre es siempre buen mes porque la campaña de Navidad crea cantidad de puestos para fijos discontinuos. Ese sector que tanto gusta a Yolanda Diaz porque los incluye en la lista de empleados como si sus contratos fueran inmejorables. A esa mala noticia para el sanchismo se suma que Feijóo no está quieto. Primero ha conseguido que el Gobierno asumiera algunas de sus propuestas para afrontar la crisis, después le cambia el paso a Sánchez al anunciar que podría apoyar esas medidas en el Congreso si el Gobierno las amplía; en cualquier caso el PP no votaría en contra, se abstendría. Y tercero, ha presentado en el Congreso una proposición de ley para cambiar el sistema de elección de los miembros del CGPJ y despolitizar la justicia. Con escasas perspectivas de éxito, al menos Feijóo no da vueltas por su despacho a la espera de ver qué hace Sánchez.

La campaña electoral no ha esperado siquiera a que pasara Reyes para empezar a todo trapo… alterando más de lo habitual el Gobierno de coalición.