Comoquiera que criticar el sectarismo, a esa ola de sectarismo que nos invade para vergüenza de tirios y troyanos no parece tener futuro, tengamos la fiesta en paz y dejemos de fustigar eso de que todo o nada es verdad ni es mentira, que todo es del color del cristal con que se mira. Como la capacidad de sorpresa no debe ser ilimitada, dejémonos de presunciones de inocencia si el condenado es amigo y de condena del enemigo aunque no haya sido juzgado. En normalidad, el imputado era inocente y tenían que demostrarle su culpa mientras que el condenado, en su recurso, tenía que demostrar su inocencia. Hoy, nada de eso es así y todo discurre según sea amigo o enemigo el presunto. Por ello, aparco la crítica al sectarismo indefinidamente y le dedico esta ventana al tiempo, que parece que refresca, ¿no?