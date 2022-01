La cruz de la que se libra Cabrera

¿y ahora qué? Es la pregunta que muchos se hacen tras conocer el auto de archivo dictado por la magistrada que cierra el año de calvario que ha sufrido el concejal Juan Carlos Cabrera, delegado de Seguridad y Fiestas Mayores. La polémica del restaurante de aquel 6 de enero no debió llegar nunca a los tribunales, dice la juez, que además no ha citado en ningún momento al político socialista. La denuncia de Vox no ha tenido ningún efecto en la Justicia, pero sí en lo mediático porque Cabrera ha estado cuestionado por muchos en público o en privado. El otro día visitó con el alcalde Muñoz la Esperanza de Triana, donde está el Cristo caído. Toda una imagen del año vivido. Toca levantarse.