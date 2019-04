En cuarentena repetir doblete continental

Nuevo cara y cruz cuando ya no queda apenas tiempo para equivocaciones y, mucho menos, para regalos. El Sevilla dejó intactas sus opciones continentales a través de un partido que ganó a empellones, mientras que el Betis volvió a ser víctima de sus errores individuales, mayormente en el sistema defensivo. O sea, que el gozo no fue para toda la ciudad, por lo que el doblete europeo está más que en cuarentena.

Resolvió el Sevilla con trabajo, pero con mucha solvencia, ante un rival soprendentemente directo y que en la tarde nervionense no mostró por parte alguna los cuarentaicuatro puntos que atesora. Rústico a no poder más, el Alavés no inquietó nunca a un Sevilla bien sólido desde su cimentación de cuatro defensas más la actuación especial de Navas y Sarabia. Fue una pequeña sociedad brillante y eficaz para percutir por fuera hasta destrozar la línea de flotación enemiga.

Ambos sacaron del partido a los de Abelardo, que ya empiezan a ver cómo lo que era un sueño, efectivamente no tenía nada que ver con la dura realidad de la zona más alta de la tabla. Un golazo de Mesa abrió el marcador y una contra modélica resuelta por Sarabia con mucha clase hicieron que el Sevilla no le pierda la pista al Valencia. A renglón seguido, el Betis comparecía en Anoeta con la complicada misión de ganar para no descolgarse del pelotón de cabeza.

Primero un error arbitral y, sin tiempo nada, una concatenación de errores individuales para que Oyarzábal fusilase a Pau López superaron el gol de Canales en jugadón de Tello. Ya sé que los tiros apuntarán a Setién y no a los que cometieron esos errores tan trascendentes, pero qué se le va a hacer. El simplismo de que la culpa sea entera del entrenador seguirá haciendo furor entre el ruido, pero la verdad es que el Betis mereció algo más que una derrota tan dolorosa y nociva.