Estamos a una chicotá de que comience el baile de nombres para las listas municipales. De momento vemos el no parar de los principales cabezas de lista. ¿Cuántos quinarios, triduos y presentaciones de carteles cofradieros lleva Oseluí Sanz, el candidato del PP? ¿Y qué me dicen del alcalde? Antonio Muñoz no para. Cada mañana se debe tomar un refresco energético de los que te permiten aguantar las nueve cabalgatas de cada día, como el tour que se pegó el seis de enero. La verdad es que Antonio lleva sin parar desde la investidura, es como el bolero de Ravel pero en alcalde. Los dos deben estar recibiendo ya llamadas, toques y codazos para entrar de concejal en las candidaturas.

Un cabeza de lista a estas alturas se convierte en un pararrayos que recibe la presión por varias vías:del partido en sus diversas estructuras, del grupo municipal y de parientes y afectos. Que si la profesora Lina Gálvez suena como número dos de Muñoz, pero no quiere dejar el escaño europeo, que si Minerva Díaz se perfila para el mismo puesto en el PP, pero están muy contentos con ella como delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte, que si el economista Manuel Parejo podría ser el tres de los peperos, que si en el PSOE ejercerán muchísima influencia, como siempre, las agrupaciones para colocar cada una a su representante, que el único que tiene un puesto de salida asegurado en el PP es Manuel Alés, cirineo de Sanz en estos meses previos a los comicios; que si Zoido aprieta para colocar a algunos de los suyos no ya en la lista sino de asesores, que si el PP andaluz quiere meter a toda costa a Sol Cruz en ese segundo puesto, que si hay que tener cautelas con los independientes porque luego, si no gobiernas, te los comes cuatro años enteros y son unos señores sin cultura de partido, que si Oseluí tiene claro que en Urbanismo pondría al arquitecto Fernando Vázquez, que sólo si el presidente Moreno quiere, se implica y pone su rostro como principal referencia de cara a Sevilla podría el PP tener aspiraciones serias de alcanzar la Alcaldía, que en el palomar pepero saben que están todos con un pie fuera y el otro en el Portón pidiendo cafés para preguntar qué hay de lo mío, que en Ciudadanos se busca oficiante del funeral, en Vox sueñan con un tercer concejal y los lacasitos de la izquierda más a la izquierda al menos se han unido y eso siempre les concederá más fuerza dentro de un techo bajo, pero fiel. El PSOE y el PP buscan sus segundos.

Mientras tanto sigue la cuaresma electoral. Y suena al órgano el Perdón, oh Dios mío... ¡Más carbón al incienso, más carbón! Se buscan candidatos para todo el mandato, como antes se alquilaban sillas para toda la Semana Santa.