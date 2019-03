A cuenta del debate sobre Setién

Júnior coincide conmigo respecto al inexplicable debate sobre el papel que Setién está recitando en el Betis. No somos los únicos que salvaguardan la actuación del cántabro en el banquillo bético, claro que no, pero no podemos ignorar que hay un amplio sector de la clientela que le niega el pan y la sal. Y la pregunta es la de dónde se generó esta corriente, qué fue antes, si el huevo o la gallina que lo puso. He ahí la cuestión.

Un amigo de esos que se cuentan con los dedos de una mano sin que hagan falta más me insiste en algo que está bien tirado. Es que viendo de dónde proceden algunos tiros no estaría de más hacerle un contrato vitalicio. Sea como sea, lo cierto es que los encargados de embarrar el campo deben estar muy satisfechos con su labor. El ambiente se ha enrarecido de tal manera que hasta se hace irrespirable, tanto en la grada de Heliópolis como en el transitar por las redes asociales.

Hace poco, en una tertulia más tabernaria que radiofónica, se decía que su destitución debe esperar a junio. Como si en el club se hubiera pensado, por ahora, en destituirlo antes de cumplir su compromiso contractual. Ni siquiera la notabilidad de los números que presenta hace que se calmen las aguas y eso da que pensar. Es más, cuando el Betis gana es por el plantillón que le han puesto a su disposición, pero en caso de derrota no hay otro culpable que él.

Afortunadamente, lo habitual en fútbol es que al entrenador se lo carguen los resultados y como éstos están muy por encima del potencial económico del club, pues no ha de peligrar la cabeza del cántabro. Los resultados son la única amenaza, que es lo que le ha ocurrido a esa especie de Helenio Herrera redivivo que era Machín cuando llegó. Entrenador que no obtiene resultados acordes con el presupuesto, finiquito al canto; si no, a respetar el contrato y punto en boca.