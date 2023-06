Las cuentas del Gobierno

Calviño no se presenta a las elecciones, pero hace campaña intensa para conseguir más votos para Pedro Sánchez.

Se presenta como lo que es, una profesional de la economía con prestigio en ese mundo, acreditado además en su etapa como responsable de los Presupuestos en Bruselas. Sin embargo, el equipo económico del gobierno no atraviesa su mejor momento. La Comisión Europea ha dado un toque a Calviño para que deje de insinuar que los fondos europeos corren riesgo si el PP se hace con el gobierno, más allá de que la Junta Electoral Central ha dado más que un toque a Moncloa para que no utilicen las ruedas de prensa de Sánchez y la portavoz para desacreditar a sus adversario. Pero lo peor llega de fuego amigo, de la Airef, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, a cuyo frente ganó tanto prestigio Escrivá que Sánchez lo hizo ministro de Seguridad Social.

La directora, en plena campaña electoral, ha cuestionado las cuentas de empleo que esgrime la Seguridad Social. No solo eso, sino que dice también que el número de españoles que reciben el Ingreso Mínimo Vital son la mitad de lo que dicen las fuentes oficiales, y además el 50 por ciento de los afortunados que pudieron hacerse con el IMV tienen que devolver parte al Estado porque se les ha dado más de lo que les correspondía. Un fiasco importante que llega en el peor momento.

Mientras, la mujer a la que tanto ha impulsado Sánchez para fortalecer su izquierda y sume suficientes escaños como para ofrecerle en bandeja la repetición de la coalición, no solo ha descalabrado a Podemos, mal enemigo, sino que está provocando un buen número de noticias que no traen nada bueno cuando falta poco más de un mes para las elecciones generales. En su animadversión a “los ricos”, advierte que los va a crujir a impuestos –no quiere entender que gran parte del empleo lo crean “los ricos”– sino que anuncia su intención, si se mantiene en el gobierno, de reformar la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia; y revisará el funcionamiento del Banco de España. Curioso. No debe conocer la vicepresidenta los estatutos de los bancos nacionales europeos, con personalidad jurídica propia y que siguen las normas que marca el BCE. Y eso que Yolanda se considera la mujer clave para diseñar la España del futuro…

En campaña conviene moverse con pies de plomo, cualquier error tiene graves consecuencias. Pero quienes están obligados a la cautela máxima son los miembros del Gobierno. Sore todo cuando, a pesar de lo que dice Tezanos, el PP tiene más probabilidades que el PSOE de ganar la batalla.