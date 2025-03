Cuidado con los ‘jasesores’, presidente

Juanma Moreno me parece de lo mejor que desde el PP le puede caer a una comunidad autónoma, como García-Page desde el PSOE. Un presidente centrado y sensato. Salvo que sus jasesores le presenten una campaña en favor de la igualdad en el reparto de las tareas domésticas –según el propio presidente “la más potente de corresponsabilidad entre hombres y mujeres que se ha hecho en Andalucía”– tratado con un enfoque irresistiblemente ocurrente, original, divertido, simpático y desenfadado, además de sencillo para que la gente igualmente sencilla del pueblo lo entienda y lo atienda, porque para eso estamos en la tierra de la gracia y del salero.

He aquí que los jasesores (¿serán los mismos que colocaron a Borja Sémper descalzo en una playa de mentirijilla mientras sonaba Verano azul?) colocan al hombre en plena Puerta de Jerez –como escribía ayer la compañera Stella Benot– “junto a una lavadora, una plancha, una fregona, el carro de un bebé y una abuela a la que hay que cuidar” en lo que el presidente llama “un hogar imaginario”, le hacen leer un texto presuntamente ingenioso y al final integrarse en la familia también imaginaria para hacer un poco el ganso.

Son cinco los ocurrentes artículos de la ley “Ya era hora”: “ninguna tarea será discriminada por razón de edad, sexo, raza, opinión o costumbre”, “todos somos iguales en el arte de la plancha y frente a la ropa arrugada”, “ya era hora de que tengamos la casa como los chorros del oro pero sólo entre todos”, “toda familia tiene derecho a cuidar de la abuela y dejarle ver el programa de Juan y Medio por la tarde” y “toda pataleta, risa o marrón irrespirable será solucionado por el familiar más cercano”.

Me llama la atención el cuarto. ¿Por qué el derecho a cuidar de la abuela incluye dejarle ver el programa de Juan y Medio? ¿Quién ha decidido que esta es su opción de sobremesa? ¿Y si lo que quiere ver la buena mujer, quizás una antigua cineclubista del Vida, es El séptimo sello o lo último del cine coreano? ¿Por qué este programa solo interesa a la abuela y no también al abuelo? ¿Acaso, en plan machista, al abuelo le reservan las películas del Oeste y de Chuck Norris de TRECE TV? ¿Acaso alguien ha aconsejado al presidente que no se deje superar por Évole y María Jesús Montero en entusiasmo por el programa de Canal Sur y su presentador? No se fíe de las ocurrencias de los jasesores, presidente.