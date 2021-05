Unos cupones para desmadrarse

Cada vez se oye más ruido por la calle y menos pregones comerciales. Preguntas por las tapas de un bar y al tío le cuesta trabajo recomendarte alguna. Ni siquiera por ser amable con esos clientes que no quieren pensar y que, en el fondo, se van a tomar lo que se les ponga por delante. Saber vender es un arte que no está al alcance de cualquiera. Y cada vez menos en estos tiempos digitales, fríos y donde un robot gestiona los teléfonos. A este paso vamos a echar mucho de menos la grabación estruendosa del tapicero, que siempre ha llegado a su ciudad, señora. Por cierto, que el tapicero deberá aplicar la perspectiva de género y dirigirse a la señora y al señor. O, mejor dicho, al caballero. Porque cada vez hay menos señores y muchos más caballeros. Con este panorama da gusto oír cómo canta los cupones la señora que se pone justo en la esquina de Sierpes con Cerrajería. Te ofrece los acabados en siete "para cumplir los sueños". Pregona los rematados en ocho "para quitarse de trabajar". Y como sea el cuponazo de los viernes te ofrece los del nueve "para desmadrarse". Una vez, sin conocerla de nada, le comenté que tantísimo dinero solo puede traer problemas y que Hacienda se lleve una buena parte. Y la señora me respondió con rapidez: "¡Y lo bien que va a estar usted desmadrado!". Deje, deje, le insistí. Estos pregones ya no se oyen. En cambio sufrimos verdaderos ladrillos ese día del año que ustedes saben. El ingenio y el ángel se reúnen en Susana, que así se llama la vendedora de la ONCE que te ofrece nada menos que el desmadre, que debe ser mucho más intenso que el cumplir los sueños y que el quitarse de trabajar. Otro día, por picarla, le dije que hay que trabajar, porque el que no lo hace fastidia al prójimo más pronto que tarde. El exceso de ocio nunca es productivo. "Eso será para usted". Y me dejó sentado. Entonces le pedí tres cupones del mismo número de los que si tocan garantizan el desmadre. ¿Se puede uno desmadrar sin dejar de trabajar. "Eso ya es habilidad suya. ¿Los quiere con paga o sin paga?". Y así fui tejiendo una relación con una señora que canta y dice esas verdades de la vida ordinaria. Un día hice cola porque no paraba de comprar cupones el delegado del Gobierno en Cataluña en los tiempos de aplicación del 155. Enric Millo, ahora responsable de las relaciones exteriores de la Junta, se llevó medio quiosco. A Susana le informé en voz baja del personaje que acababa de atender. "Huy, yo no quiero jaleos". A don Enric no debió tocarle el cupón, mucho menos el del desmadre, porque a los pocos días estaba cenando en la Alfalfa. O le tocó y no se desmadró. Susana trabajó en un periódico antes de vender cupones. Me lo contó un día y me dejó melancólico. Y muy orgulloso de la ONCE.