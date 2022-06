Los curas del trabuco

Curas rojos y fachas siempre los hubo por doquier. En mi infancia y adolescencia abundaban los primeros, aferrados a interpretaciones radicales del Concilio Vaticano II y a la llamada Teología de la Liberación, antes de que el binomio Wojtyla-Reagan mandase al comunismo a pensar al rincón de la historia (de aquella meditación nació Echenique) y la Iglesia volviese al alzacuellos y a creer en el infierno como una geografía real, no como una metáfora. Pero también había de los primeros, de los ultras, como les llamaría Teresa Rodríguez (por ahora la mejor candidata de la izquierda en estas elecciones autonómicas). Quizás el más famoso de Sevilla era el padre Estudillo, un personaje como sacado de una novela comprada en una librería de viejo, el último cura que levantó el brazo de sotana. Fue el padre Estudillo canónigo, hooligan del Sevilla y taurino a la sevillana manera (de Curro y Pepe Luis) y era todo un espectáculo verlo salir, en los amaneceres del 20-N, derrapando de la sacristía de la Caridad para sumarse al corrillo de los que cantaban el Cara al Sol. La Sevilla que se nos fue.

Curas fachas, como decía, siempre los hubo. Pero los que yo conocí hacía tiempo que habían cambiado el trabuco carlista por el desahogo verbal. Como mucho por una armónica en la que tocaban viejas canciones de la sublevación del 36. Baroja los odiaba y los retrataba sin piedad, pero los de mi época se parecían más bien al padre Calvo, el director espiritual del Marqués de Leguineche en La Escopeta Nacional de Berlanga -interpretado por Agustín González-, el de la famosa frase de "lo que yo he unido en la tierra no lo separa ni Dios en el cielo". En cualquier caso, aquellos curas levantiscos y sentimentales nada tenían que ver con el actual obispo de Huelva, ahora en el punto de mira de la progresía por recordarle a los cristianos que en el momento de votar lo deben hacer en conciencia y, por tanto, teniendo en cuenta cuestiones como el aborto, la eutanasia, el respeto a la dignidad de los inmigrantes, la libertad de enseñanza, etcétera. Es completamente falso que, como están afirmando algunos, haya recomendado el voto para la derecha. Eso es, sencillamente, mentira, una fake, por usar el vocablo de moda. Sólo hay que ver el vídeo de la homilía para comprobarlo. Además, no sería exagerado pensar que los dos principales partidos de la derecha, PP (absolutamente laxo con la cuestión del aborto) y Vox (con un discurso despiadado hacia la inmigración), no entrarían dentro del correcto voto de la dama o el caballero cristiano, siempre, claro está, según el prelado choquero.