La curva de Aguirre

Aunque en el terreno de la oratoria el consejero de Salud y Familias no es precisamente un émulo de Castelar y es proclive a hacerse líos sintácticos, cuando quiere que se le entienda se le entiende. Jesús Aguirre ha hablado claro durante los últimos días sobre la evolución de la pandemia en la región y sobre lo que se nos venía encima. Ha diferenciado su discurso del mucho más moderado de algunos de sus compañeros de Gobierno, que preferían no desatar las iras de algunos de los sectores que inevitablemente se van a ver afectados, y no dudó el pasado vienes en plantear un posible toque de queda para toda Andalucía.