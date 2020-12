Y qué más da que haya o no haya Feria

Segundo año sin fiestas primaverales y lo que te rondaré, querido lector. Cualquiera sabe cuándo volveremos a nuestras costumbres habituales, para cuándo esa normalidad que nada tiene que ver con ésta, tan de nuevo cuño, tan insufrible. Ya ha dicho el alcalde que no se dan las condiciones adecuadas para que disfrutemos de la Feria y lo cierto es que así vamos viviendo, con la vida recortada mientras el infame mandarinato vigente hace de su capa un sayo y lo mismo aprueba ese asesinato legal que es la eutanasia que nos fríe a impuestos con los que pagar a la legión de amiguetes enchufados. Y la sociedad parece como anestesiada, incapaz de reaccionar ante el sojuzgamiento que sufre. Lo de menos es que no haya Feria un año más, que seguramente es lo adecuado, pero son tantas las agresiones que estamos soportando que qué más da que haya o no haya Feria.